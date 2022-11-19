‘Şampiyonluğa çok inanıyoruz’

Kanarya'nın sambacısı Lincoln Henrique şampiyonluğa inandıklarını söyledi. Kulübün sosyal medya kanalına konuşan orta saha "Çok güzel bir havamız var. Hep birlikte hareket ediyoruz. Bu da bizi güçlü yapıyor. Sezon sonunda da sizlerle şampiyonluğu kutlayacağız" diyerek taraftarı ateşledi.
Kanarya'nın sambacısı Lincoln Henrique şampiyonluğa inandıklarını söyledi. Kulübün sosyal medya kanalına konuşan orta saha "Çok güzel bir havamız var. Hep birlikte hareket ediyoruz. Bu da bizi güçlü yapıyor. Sezon sonunda da sizlerle şampiyonluğu kutlayacağız" diyerek taraftarı ateşledi.