Mert Hakan sabırsız

Mert Hakan Yandaş, takımının şu ana kadar çok iyi geçirdiği sezonda sürekli sakatlıkla boğuştu. 28 yaşındaki orta saha sadece 8 maçta, 203 dakika oynadı. Milli futbolcu tam iyileşmişken, lige ara verildi. Hakan, yeniden sahaya çıkmak için sabırsız. Villarreal ve Vallecano ile yapılacak hazırlık maçlarında kendini göstermeye kararlı.
Mert Hakan Yandaş, takımının şu ana kadar çok iyi geçirdiği sezonda sürekli sakatlıkla boğuştu. 28 yaşındaki orta saha sadece 8 maçta, 203 dakika oynadı. Milli futbolcu tam iyileşmişken, lige ara verildi. Hakan, yeniden sahaya çıkmak için sabırsız. Villarreal ve Vallecano ile yapılacak hazırlık maçlarında kendini göstermeye kararlı.