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Joshua King sakatlıktan kurtulamadı!

Fenerbahçe kariyerine iyi bir başlangıç yapan Norveçli futbolcu, ligde ve Avrupa'da oynadığı maçlarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. 30 yaşındaki oyuncu, sonrasında ise yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 15:15
Joshua King sakatlıktan kurtulamadı!

Joshua King, sezonun şimdiye kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe kariyerine iyi bir başlangıç yapan Norveçli futbolcu, ligde ve Avrupa'da oynadığı maçlarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki oyuncu, sonrasında ise yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kaldı. Joshua King, en son 15 Eylül'de deplasmanda oynanan Rennes maçında görev yaptı.

Norveçli oyuncu, Spor Toto Süper Lig'de 3 maçta sahada yer aldı. 1 mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlayan golcü oyuncu, ligdeki 9 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Joshua King, sakatlığından dolayı 5 Avrupa kupası maçında forma giymedi. 2 maçta ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.

30 yaşındaki oyuncunun, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada fiziksel açıdan güçlenip, eksiklerini gidererek tamamen hazır olması hedefleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un, bu süreçte Joshua King ile özel olarak ilgileneceği öğrenildi. Jesus ve ekibinin, Norveçli oyuncu için özel antrenman programı hazırladığı kaydedildi.

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