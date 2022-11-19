‘Joao Pedro çok mutlu’

Sarı Kanarya'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joao Pedro beklentilerin altında kaldı. Devre arasında gönderilebileceği konuşulsa da Pedro'nun menajeri oyuncusunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyledi. Marco Piccioli "Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Zamanla kendini iyice gösterecek" dedi.
Sarı Kanarya'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joao Pedro beklentilerin altında kaldı. Devre arasında gönderilebileceği konuşulsa da Pedro'nun menajeri oyuncusunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyledi. Marco Piccioli "Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Zamanla kendini iyice gösterecek" dedi.