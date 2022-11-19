Gollerin efendisi

Attığıgollerle sadece Türkiye'de değil Avurap'da da adından söz ettirip büyük sükse yapan Fenerbahçe tabiri caizse her pozisyonda leblebi gibi gol atıyor. Sarı lacivertliler, hem toplu hücumlarda hem kontrataklarda hem de duran toplarda skor yapmayı başarıyor. Rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gollerini orantılı olarak paylaşıtıramazken Fenerbahçe ise her şekilde gol atabiliyor. Sarı lacivertliler bu sezon kaydettiği 35 golün yüzde 36'sını toplu hücum, yüzde 31'ini kontratak, yüzde 33'ünü de duran toplardan atmayı başardı...