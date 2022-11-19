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Fenerbahçe'de scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim

Süper Lig'e Dünya Kupası arası verildi. Fenerbahçe arayı hem lige hazırlanmak hem de transfer çalışmaları için değerlendiriyor. İşte sarı lacivertli scoutların izlediği o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 12:59
Fenerbahçe'de scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim

Süper Lig'e Dünya Kupası arası verildi.

Fenerbahçe'de scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim

Uzun süre şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, araya Galatasaray'ın 2 puan önünde lider girdi.

Fenerbahçe'de scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim

Sarı lacivertliler arayı hem lige hazırlanmak hem de transfer çalışmaları için değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da geleceğe yatırım için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim

İşte Fenerbahçe'nin takibinde olan o gençler ve haberin detayları;


Fenerbahçe'de scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim

Kanarya'da scout ekibi durmak bilmiyor.

Fenerbahçe'de scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim

Milli maç haftasında genç yetenekleri izlemeye devam ediyorlar.

Fenerbahçe'de scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim

Dünkü durakları Karadağ-Slovenya karşılaşması oldu.

Fenerbahçe'de scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim

Fenerbahçe'nin izlediği isimler şöyle;

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