Fenerbahçe'de scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim

Süper Lig'e Dünya Kupası arası verildi.
Süper Lig'e Dünya Kupası arası verildi.
Uzun süre şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, araya Galatasaray'ın 2 puan önünde lider girdi.
Sarı lacivertliler arayı hem lige hazırlanmak hem de transfer çalışmaları için değerlendiriyor.
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da geleceğe yatırım için kolları sıvadı.
İşte Fenerbahçe'nin takibinde olan o gençler ve haberin detayları;
Kanarya'da scout ekibi durmak bilmiyor.
Milli maç haftasında genç yetenekleri izlemeye devam ediyorlar.
Dünkü durakları Karadağ-Slovenya karşılaşması oldu.
Fenerbahçe'nin izlediği isimler şöyle;
Cagliari'nin sol stoperi Adam Obert
Zilina'dan sağ açık Adrian Kapralik
Groningen'in 10 numarası Tomas Suslov