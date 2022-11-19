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Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Oğuz Çetin, sarı lacivertlilerin genç starı Arda Güler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oğuz Çetin, Arda'nın, Fenerbahçe'yi temsil edecek bir futbolcu olacağını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 12:46
Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Fenerbahçeli Arda Güler'in yetenekleriyle iz bırakacak bir oyuncu konumuna doğru ilerlediğini söyledi.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Fenerbahçe Futbol Akademi'nin bu sezon başlattığı ve 5 ülkeden 16 takımın katıldığı Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası başlangıcına konuk olarak davet edilen Oğuz Çetin, basının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Futbol gelişim direktörü olarak bu tür organizasyonlara şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Çetin, bu kadar küçük yaş çocuklarının birbirlerinden öğrenecek çok şeyleri olduğunu ve kişisel gelişimlerinin bu şekilde sağlanabildiğini aktardı.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

"CAMİAYI TEMSİL EDECEK BİR GENÇ GELİYOR"
Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'yu da saygıyla andığını kaydeden Çetin, "Can Bartu deyince de çok özel hikayeler aklıma geliyor.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Abimin adı Can, biricik oğlumun adı Bartu, Fenerbahçe'de her şeyi yaşadık, Fenerbahçeliyiz." dedi.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Sarı-lacivertli kulübün tarihine ismi yazılan büyük bir oyuncu olduğu hatırlatılarak, bugüne dek kendi seviyesinde bir oyuncuyla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan Oğuz Çetin, Arda Güler'i işaret ederek, "Toplama baktığımızda çok değerli, çok kaliteli, çok yetenekli, çok becerili oyuncular geldi, geçti bizler gibi ve yenileri de geliyor inanın bana.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Herkesin kendi içinde bazı farklılıkları olabilir.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Bugün camiayı da o yönde temsil edebilecek bir genç geliyor; Arda Güler gibi.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Onun için asıl olan sadece futbolcu olmak değil hayatın bütününde yer alabilmek, iz bırakabilmek. O açıdan ben çok mutluyum." diye konuştu.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

"İZ BIRAKACAK OYUNCU"
Arda Güler ile ilgili düşüncelerinin ne olduğu sorusuna ilişkin de, kişisel gelişimini çok iyi tamamlayan, çok üst düzey yeteneklere sahip olan kişilerin, toplum tarafından, gerçekten hangi camiadan olursa olsun sevilip sayılan kişiler olduğu yanıtını veren Çetin, şöyle devam etti:

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

"Ben Arda'da onu görüyorum. Hem eğitimi hem kişisel gelişimiyle hem de yetenekleriyle ve yeteneklerini geliştirmesiyle birlikte.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Çünkü bütün olarak ele aldığımda Türk futbolunun önemli bir ismi olarak gelişecek, ortaya çıkacak.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Bu gelişim süreci bence çok doğru ilerliyor.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Aile yapısıyla, duruşuyla, sahadaki o yetenekleriyle gerçekten iz bırakacak bir oyuncu konumuna doğru koşarak ilerliyor."

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Fenerbahçeli genç 10 numaranın futbolcu olmak isteyen çocuklar için de iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Oğuz Çetin, "Zaten bugün 11 yaş çocuklarımız böyle bir ortamda futbol içinde birbirlerinden etkileşim içerisindeler.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Bu çocukların örnek alacağı kişiler tabii ki A takımda şu anda üst düzeyde olan futbolcular olduğu gibi aslında alt yapıdan çıkıp A takımda oynayan Arda gibi oyuncular daha da öne çıkabiliyor.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

Onlar için idol oyuncular oluyor. O yüzden Arda'nın sorumluluğu büyük. Kendi kişisel gelişimini en doğru şekilde oluştururken, sahada çok başarılı bir Arda olması, herkes için bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.

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