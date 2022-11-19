Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Camiayı temsil edecek

"İZ BIRAKACAK OYUNCU"

Arda Güler ile ilgili düşüncelerinin ne olduğu sorusuna ilişkin de, kişisel gelişimini çok iyi tamamlayan, çok üst düzey yeteneklere sahip olan kişilerin, toplum tarafından, gerçekten hangi camiadan olursa olsun sevilip sayılan kişiler olduğu yanıtını veren Çetin, şöyle devam etti: