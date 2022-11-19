Altay’a yeni sözleşme

Sarı - lacivertli kulüp, dış transferde olduğu kadar iç transferde de çalışmaları sürdürüyor. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaptan Altay Bayındır ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Fenerbahçeli idareciler, 24 yaşındaki file bekçisine 5 yıllık kontrat önermeyi planlıyor. Hedef, 1 Ocak'tan önce imzayı attırmak...
Sarı - lacivertlikulüp, dış transferdeolduğu kadar iç transferdede çalışmaları sürdürüyor.Yönetim, sözleşmesisezon sonunda bitecekolan kaptan Altay Bayındırile masaya oturmaya hazırlanıyor.Fenerbahçeliidareciler, 24 yaşındakifile bekçisine 5 yıllıkkontrat önermeyi planlıyor.Hedef, 1 Ocak'tanönce imzayı attırmak...