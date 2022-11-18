Haberler Fenerbahçe Valencia fırtınası

Valencia fırtınası

Kupa arasına kadar oynanan bölümde Ekvadorlu yıldız şov yaptı... Hücumda Süper Lig’in en iyisi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
Valencia fırtınası

Sarı-lacıvertlı ekibin deneyimli oyuncusu Enner Valencia, Dünya Kupası arasına kadar oynanan bölümde Süper Lig'e damgasını vurdu. Süper Lig'de bu sezon golle biten atak aksiyonunda ondan iyisi yok. 3 defa ağları sarstı, 4 de asist yaptı. 17 gole direkt katkısı oldu.


ÜLKESİNİN UMUDU

Fenerbahçe gibi ülkesi Ekvador'un da Enner Valencia'dan beklentisi yüksek. 3 gün sonra başlayacak kupada Ekvador ev sahibi Katar, Hollanda ve Senegal ile aynı grupta yer alıyor. Hedefleri Valencia liderliğinde öncelikle gruptan çıkmak.

DİĞER
Son dakika Cristiano Ronaldo haberleri: Manchester City, Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu! Flaş röportajın ardından açıklama gecikmedi...
Darphane! Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı
Fenerbahçe Mert Müldür için düğmeye bastı!
Marsilya'dan G.Saray'a Cengiz Ünder cevabı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme!
Fenerbahçe Mert Müldür için düğmeye bastı!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Almanya 13 bin Euro maaşla çalışacak Türk işçi arıyor!
Bentonit kili nedir? Zararları ve faydaları...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız" "G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız" 01:30
Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! 00:54
Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! 00:52
Bakasetas gol atmaya devam ediyor! Bakasetas gol atmaya devam ediyor! 00:37
Bakasetas gol atmaya devam ediyor! Bakasetas gol atmaya devam ediyor! 00:37
Marsilya'dan G.Saray'a Cengiz Ünder cevabı! Marsilya'dan G.Saray'a Cengiz Ünder cevabı! 00:31
Daha Eski
Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! Ergin Ataman'dan Jasikevicius'a tepki! 00:14
Galatasaray'ın listesindeki yıldıza Beşiktaş talip! Galatasaray'ın listesindeki yıldıza Beşiktaş talip! 00:11
Anadolu Efes Barcelona karşısında hata yapmadı! Anadolu Efes Barcelona karşısında hata yapmadı! 00:11
G.Saray'da hücum hattı değişiyor! Ayrılık ve transfer... G.Saray'da hücum hattı değişiyor! Ayrılık ve transfer... 00:10
Kartal'a Arjantinli sol bek! Kartal'a Arjantinli sol bek! 00:10
Arda Güler'e dünya devi talip! Başkan devreye girdi Arda Güler'e dünya devi talip! Başkan devreye girdi 00:10