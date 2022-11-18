Valencia fırtınası

Sarı-lacıvertlı ekibin deneyimli oyuncusu Enner Valencia, Dünya Kupası arasına kadar oynanan bölümde Süper Lig'e damgasını vurdu. Süper Lig'de bu sezon golle biten atak aksiyonunda ondan iyisi yok. 3 defa ağları sarstı, 4 de asist yaptı. 17 gole direkt katkısı oldu.



ÜLKESİNİN UMUDU



Fenerbahçe gibi ülkesi Ekvador'un da Enner Valencia'dan beklentisi yüksek. 3 gün sonra başlayacak kupada Ekvador ev sahibi Katar, Hollanda ve Senegal ile aynı grupta yer alıyor. Hedefleri Valencia liderliğinde öncelikle gruptan çıkmak.