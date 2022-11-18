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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Mert Müldür için düğmeye bastı!

Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi gelmek üzere. Sarı lacivertliler milli yıldız Mert Müldür için kolları sıvadı. Sağ bekte devşirme Ferdi ve Osayi’nin dışında Sangare’ye sahip olan Kanarya Mert Müldür ile bu bölgeye takviye yapmak istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
Sağ beke Mert Müldür

Şampiyonluk isteyen F.Bahçe devre arasında eksikleri giderecek.

Sağ beke Mert Müldür

Jorge Jesus önceliği stopere vermiş durumda.

Sağ beke Mert Müldür

Ancak bir de sağ bek istiyor.

Sağ beke Mert Müldür

KONTRAT YILINDA

Mert Müldür'ün Sassuolo ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Sağ beke Mert Müldür

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe başta olmak üzere kendisine talip takımlarla görüşmek istiyor.

Sağ beke Mert Müldür

Sarı-lacivertliler, Sassuolo ile pazarlığa oturacak.

Sağ beke Mert Müldür

Kontrat yılında olduğu için İtalyan ekibinin inadının bu sefer kırılması bekleniyor.

Sağ beke Mert Müldür

Bonservis bedeli 7 milyon euro olarak gözükse de sarı-lacivertliler bu rakamın yarısına işi tamamlamayı planlıyor.

Sağ beke Mert Müldür

Mert Müldür, Sassuolo ve Rapid Wien takımlarında 136 maçta forma giydi.

Sağ beke Mert Müldür

4 gol attı, 11 asist yaptı.

Sağ beke Mert Müldür

15 gole direkt etkisi oldu. Hiç kırmızıdan atılmadı.

Sağ beke Mert Müldür

JUVE MAÇINDA SAKATLANDI

Mert Müldür bu sezona talihsiz başladı. İlk hafta Juventus ile oynanan maçta ayak bileğinden sakatlandı. Milano'da başarılı bir operasyon geçirdi. Devre arasında uzun süren sakatlığından kurtulacak.

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