Jesus ile ilk görüşme

Kanarya, Jorge Jesus'un kontratını 3 yıl daha uzatmak istiyor. 68 yaşındaki çalıştırıcıyla ilk görüşmenin tarihi belli oldu. Başkan Ali Koç ile Portekizli teknik adam 25 Kasım Cuma günü bir araya gelecekler.
Kanarya, Jorge Jesus'un kontratını 3 yıl daha uzatmak istiyor. 68 yaşındaki çalıştırıcıyla ilk görüşmenin tarihi belli oldu. Başkan Ali Koç ile Portekizli teknik adam 25 Kasım Cuma günü bir araya gelecekler. İki taraf şartlarını masaya koyacak. Jesus gittiği takımlarda genelde 1 yıllık kontrat imzalıyor. Brezilya Milli Takımı da peşinde. Fenerbahçe kanadı bir hayli ısrarcı.