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Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyun anlayışında takımın en önemli isimlerin biri olan Ferdi Kadıoğlu talihsiz bir sakatlık yaşadı. A Milli Takım'ın önceki gün Diyarbakır'da İskoçya ile oynadığı maçın sakatlanıp 34. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Ferdi dün Ay yıldızlı ekibin antrenmanında yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 11:14
Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyun anlayışında takımın en önemli isimlerin biri olan Ferdi Kadıoğlu talihsiz bir sakatlık yaşadı.

A Milli Takım'ın önceki gün Diyarbakır'da İskoçya ile oynadığı maçın sakatlanıp 34. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Ferdi dün Ay yıldızlı ekibin antrenmanında yer almadı.

Yapılan kontrollerde adalesinden sıkıntı yaşayan 23 yaşındaki futbolcunun, MR'ında durumunun çok ciddi olmaması sevinç yarattı. Durumuyla ilgili olarak Fenerbahçe sağlık ekibi ile yapılan görüşmelerin ardından genç futbolcu Milli Takım'dan ayrılıp tedavisini İstanbul'da sürdürecek. Genç futbolcunun 10-15 günlük bir tedavi sürecinin ardından takıma katılması bekleniyor.
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