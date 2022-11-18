Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Osayi Samuel, Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Osayi Samuel, Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Nijeryalı yıldız, 4-0 mağlup oldukları Portekiz ile oynanan ilk milli maçında 90 dakika sahada kalmayı başardı.
2 PENALTININ DA İÇİNDE
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (2), Goncalo Ramos ve Joao Mario kaydetti.
Portekiz'de Cristiano Ronaldo forma giymedi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, Portekiz'in ilk yarıda bulduğu penaltıya sebebiyet veren isim oldu.
Nijeryalı yıldız Osayi, takımı adına da penaltı kazandırdı.
Ancak Emmanuel Dennis penaltıyı kaçırdı.
İLK MİLLİ MAÇINDAKİ PERFORMANSI
Takvim'in derlediği habere göre, Portekiz Milli Takımı'nın 4-0 kazandığı maçta sağ kanatta görev alan Osayi Samuel, 48 kez topla buluştu.
33 pas girişiminde bulunurken bunların 29'unda isabet sağladı ve yüzde 88'lik başarı oranı yakaladı.
İki kez başarılı dribling yaptı.
8 kez girdiği ikili mücadelenin 7'sinde başarılıydı. 3 kez top çaldı.
PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.
Osayi, İngiltere pasaportu da olmasına rağmen Nijerya Milli Takımı'nı tercih etti.
Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 21 karşılaşmada forma giyen Osayi'nin gol ve asisti bulunmuyor.
Fenerbahçe, Osayi için QPR'ye 2021 yılında 508 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.