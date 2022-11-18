Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. Yıldız futbolcu, maça damgasını vuran isimlerden biri oldu. Osayi, 1 penaltı yaptırırken, 1 de penaltıya sebebiyet verdi. Öte yandan Osayi, pas yüzdesiyle alkış aldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 13:21
Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Osayi Samuel, Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Nijeryalı yıldız, 4-0 mağlup oldukları Portekiz ile oynanan ilk milli maçında 90 dakika sahada kalmayı başardı.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

2 PENALTININ DA İÇİNDE
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (2), Goncalo Ramos ve Joao Mario kaydetti.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Portekiz'de Cristiano Ronaldo forma giymedi.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, Portekiz'in ilk yarıda bulduğu penaltıya sebebiyet veren isim oldu.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Nijeryalı yıldız Osayi, takımı adına da penaltı kazandırdı.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Ancak Emmanuel Dennis penaltıyı kaçırdı.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

İLK MİLLİ MAÇINDAKİ PERFORMANSI
Takvim'in derlediği habere göre, Portekiz Milli Takımı'nın 4-0 kazandığı maçta sağ kanatta görev alan Osayi Samuel, 48 kez topla buluştu.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

33 pas girişiminde bulunurken bunların 29'unda isabet sağladı ve yüzde 88'lik başarı oranı yakaladı.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

İki kez başarılı dribling yaptı.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

8 kez girdiği ikili mücadelenin 7'sinde başarılıydı. 3 kez top çaldı.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.


Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Osayi, İngiltere pasaportu da olmasına rağmen Nijerya Milli Takımı'nı tercih etti.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 21 karşılaşmada forma giyen Osayi'nin gol ve asisti bulunmuyor.

Fenerbahçeli Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'na damga vurdu! İlk maçında...

Fenerbahçe, Osayi için QPR'ye 2021 yılında 508 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

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