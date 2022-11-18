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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, kısa süre içinde sarı lacivertli camiada umut ışığı oldu. Jesuslu Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde oldukça iyi bir performans sergiledi. Peki, Jesus ile beraber Fenerbahçe'deki değişim nasıl geldi. Jesus'u, Fenerbahçe'ye bağlayan şeyler neler oldu? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 09:06 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 09:26
Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Fenerbahçe ile imza aşamasına geldiği günlerde Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda büyük tereddüt yaşayan Jorge Jesus, geride kalan 6 aylık zaman diliminde tereddütlerinden arınıp İstanbul, Fenerbahçe ve boğazın hayranı oldu.

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Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Sarı lacivertlilerin her branştaki başarılarını şaşkınlıkla izleyen, gittiği EuroLeague maçında salona, ambiyansa, parkedeki takıma ve taraftara hayran kalarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gören Jesus'un kulübüne olan sevgi bağı da katlanarak arttı.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

BOĞAZ'DA EV YERİNE OTELİ TERCİH ETTİ
Türkiye'yi, İstanbul'u, statları, futbol iklimini çok sevdiğini birçok kez ifade eden Portekizli, ekibiyle gurme turları da yapıyor.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Şile'de balık, baklavayı, boğaza balık restoranlarına gitmeyi çok seven Jesus, ekibiyle Bağdat Caddesi'nde kahve içmeyi tercih ediyor.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Yönetimin kendisine boğazda ev kiralama önerisini istemeyen Jesus, Koç ailesine ait 5 yıldızlı otelin panoramik boğaz manzaralı kral dairesinde kalıyor.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

SEVGİYLE PERFORMANSI ARTIYOR
Sevgi ve güven ortamında çalıştığında başarısı katlanan Portekizli teknik adam, Flamengo'da da sevginin karşılığını Libertadores dahil 5 kupa alarak vermişti.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Türkiye'de de büyük bir sevgi fırtınasıyla karşılaşan Jesus'a 'Mister', ve 'Dede' diyerek besledikleri saygı ve sevgiyi ifade eden taraftarlar, ünlü teknik adamın çiğnediği sakıza dahi değer veriyorlar.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Maçtan sonra yere düşen sakızı internet üzerinden 4 bin liraya satışa çıkmıştı.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

TARAFTARIN BEKLENTİSİ ÇOK BÜYÜK
Hürriyet'in haberine göre taraftarlar, kendisine gösterilen sevginin coşturacağı Jesus'tan tıpkı Flamego'daki gibi F.Bahçe'ye de 9 sezon sonra lig şampiyonluğunu yaşatmasını bekliyorlar.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Deneyimli teknik adam da hem Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden hem de ligde zirvede yer alan takımının performansını sürdürmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Haftanın 1-2 gününü Samandıra'da kalıp ekibiyle çalışan Jorge Jesus, diğer günlerini otelde geçiriyor.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

JORGE JESUS KİMDİR?
Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus olan Portekizli çalıştırıcı, ülkenin Amadora şehrinde dünyaya geldi.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

24 Temmuz 1954'te doğan Jorge Jesus, Amora, Felgyeiras, Madeira, Vitoruia Setubal, Estrala, Guimaraes, Moriense, Leiria, Belenenses, Braga, Benfica, Sporting, Al Hilal ve Flamango'da çalıştı.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus, Portekiz şampiyonluğu, Brezilya Ligi şampiyonluğu ve Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi Kupası' olarak addedilen Copa Libertadores'i kazandı.

Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Jesus'un toplam 19 kupası bulunuyor.

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