FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve ev yerine o tercih...

Fenerbahçe ile imza aşamasına geldiği günlerde Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda büyük tereddüt yaşayan Jorge Jesus, geride kalan 6 aylık zaman diliminde tereddütlerinden arınıp İstanbul, Fenerbahçe ve boğazın hayranı oldu.
Sarı lacivertlilerin her branştaki başarılarını şaşkınlıkla izleyen, gittiği EuroLeague maçında salona, ambiyansa, parkedeki takıma ve taraftara hayran kalarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gören Jesus'un kulübüne olan sevgi bağı da katlanarak arttı.
BOĞAZ'DA EV YERİNE OTELİ TERCİH ETTİ
Türkiye'yi, İstanbul'u, statları, futbol iklimini çok sevdiğini birçok kez ifade eden Portekizli, ekibiyle gurme turları da yapıyor.