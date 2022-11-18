FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirmişti.
Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirmişti.
Portekizli teknik adamla başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, ligde şu ana kadar 29 puan topladı.
Tecrübeli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe'yi grubundan lider çıkarmayı başardı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilmeden önceki son maçında Giresunspor'a mağlup olsa da liderliğini korudu.
Başarılı teknik adam, takıma oynattığı futbolla taraftarların da büyük beğenisini kazandı.
Sarı-lacivertli yönetim ise Portekizli antrenör için harekete geçme kararı aldı.
Fenerbahçe, Jorge Jesus'un kontratını 3 yıl daha uzatmak istiyor.
68 yaşındaki çalıştırıcıyla ilk görüşmenin tarihi belli oldu.
Başkan Ali Koç ile Portekizli teknik adam 25 Kasım Cuma günü bir araya gelecekler.
İki taraf şartlarını masaya koyacak.
Jesus gittiği takımlarda genelde 1 yıllık kontrat imzalıyor.
Başarılı teknik direktörün Brezilya Milli Takımı da peşinde.
Fenerbahçe kanadı ise Jesus'un kalması konusunda bir hayli ısrarcı.
68 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar çıktığı 25 karşılaşmada 2.16 puan ortalaması yakaladı.