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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe yönetimi, takımı 2022 Dünya Kupası arasına lider götüren Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak istiyor. Tarafların bir araya geleceği tarih belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 14:08
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Portekizli teknik adamla başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, ligde şu ana kadar 29 puan topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Tecrübeli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe'yi grubundan lider çıkarmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Fenerbahçe, Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilmeden önceki son maçında Giresunspor'a mağlup olsa da liderliğini korudu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Başarılı teknik adam, takıma oynattığı futbolla taraftarların da büyük beğenisini kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Sarı-lacivertli yönetim ise Portekizli antrenör için harekete geçme kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un kontratını 3 yıl daha uzatmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

68 yaşındaki çalıştırıcıyla ilk görüşmenin tarihi belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Başkan Ali Koç ile Portekizli teknik adam 25 Kasım Cuma günü bir araya gelecekler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

İki taraf şartlarını masaya koyacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Jesus gittiği takımlarda genelde 1 yıllık kontrat imzalıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Başarılı teknik direktörün Brezilya Milli Takımı da peşinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

Fenerbahçe kanadı ise Jesus'un kalması konusunda bir hayli ısrarcı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus yönetimle görüşecek! İşte o kritik tarih

68 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar çıktığı 25 karşılaşmada 2.16 puan ortalaması yakaladı.

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