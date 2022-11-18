FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe yönetiminin, bu sezon inişli-çıkışı bir grafik sergilemesine rağmen teknik direktör Jorge Jesus'un daima destek olduğu Altay Bayındır'a güveni tam...
Fenerbahçe yönetiminin, bu sezon inişli-çıkışı bir grafik sergilemesine rağmen teknik direktör Jorge Jesus'un daima destek olduğu Altay Bayındır'a güveni tam...
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki kaleciye yeni mukavele teklifinde bulundu.
Genç eldivenin 4.5 milyon TL olan maaşının, yeni anlaşmada revize edilerek 18 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.
Serbest kalma maddesinin konulup konulmayacağı henüz netlik kazanmayan sözleşmenin süresi ise 4 yıllık
Altay'ın mevcut maaşının çok üzerindeki teklife sıcak baktığı, görüşmelerin detaylar üzerinden devam ettiği ve imzaların yakın zamanda atılacağı belirtildi.
8+3 İÇİN YERLİ KALECİ MUTLAKA OLMALI
Fenerbahçeli idareciler, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon Euro seviyesinde olan Altay Bayındır'ın potansiyeline güveniyor ve genç eldivenin ileride kulübe yüksek miktarda bonservis bedeli kazandıracağını düşünüyor.
Sarı lacivertli yöneticiler ayrıca 8+3 kuralının devam edeceği varsayımından hareketle kalecilerinin Türk olmasından yana olan tavrını sürdürüyor.
ALTAY BAYINDIR'IN KARİYERİ
Altay Bayındır futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
Ardından Arabayatağı, Bursa Yol takımlarının altyapısında forma terletti.
Altay Bayındır sonrasında ise Ankaragücü'nün altyapısının yolunu tuttu.
Ankaragücü'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
File bekçisi 10 Temmuz 2019'da Fenerbahçe'nin kadrosuna katıldı.
Altay Bayındır yeni sezonda yaptığı hatalarla eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
Bu anlamda kalecinin geleceği merak konusu haline geldi.
Sarı lacivertlilerde son olarak ise file bekçisinin sözleşmesinin uzatılmasının gündemde olduğu aktarılmakta.