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FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak konusu olan isimlerden birisi de Altay Bayındır olmuş durumda. File bekçisi ile ilgili son olarak sarı lacivertlilerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin Altay Bayındır için sunduğu sözleşme teklifi ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe yönetiminin, bu sezon inişli-çıkışı bir grafik sergilemesine rağmen teknik direktör Jorge Jesus'un daima destek olduğu Altay Bayındır'a güveni tam...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki kaleciye yeni mukavele teklifinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Genç eldivenin 4.5 milyon TL olan maaşının, yeni anlaşmada revize edilerek 18 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Serbest kalma maddesinin konulup konulmayacağı henüz netlik kazanmayan sözleşmenin süresi ise 4 yıllık

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Altay'ın mevcut maaşının çok üzerindeki teklife sıcak baktığı, görüşmelerin detaylar üzerinden devam ettiği ve imzaların yakın zamanda atılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

8+3 İÇİN YERLİ KALECİ MUTLAKA OLMALI

Fenerbahçeli idareciler, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon Euro seviyesinde olan Altay Bayındır'ın potansiyeline güveniyor ve genç eldivenin ileride kulübe yüksek miktarda bonservis bedeli kazandıracağını düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Sarı lacivertli yöneticiler ayrıca 8+3 kuralının devam edeceği varsayımından hareketle kalecilerinin Türk olmasından yana olan tavrını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

ALTAY BAYINDIR'IN KARİYERİ

Altay Bayındır futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Ardından Arabayatağı, Bursa Yol takımlarının altyapısında forma terletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Altay Bayındır sonrasında ise Ankaragücü'nün altyapısının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Ankaragücü'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

File bekçisi 10 Temmuz 2019'da Fenerbahçe'nin kadrosuna katıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Altay Bayındır yeni sezonda yaptığı hatalarla eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Bu anlamda kalecinin geleceği merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Altay'a yeni sözleşme! İşte yapılan teklif

Sarı lacivertlilerde son olarak ise file bekçisinin sözleşmesinin uzatılmasının gündemde olduğu aktarılmakta.

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