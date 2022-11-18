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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına puan kaybıyla girdi ancak liderliğini sürdürdü. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin de sarı-lacivertli takımı değerlendirirken iki oyuncu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 08:19
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

ENDER BİLGİN - LİDERKEN UYARMAK GEREK

Fenerbahçe ve Jesus üç aylık periyodu lig ve Avrupa'da 25 maç yapıp, her iki cepheyi de liderlik koltuğuna oturarak tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

Bütün istatistikler etkileyici. Sistemi oturmuş, hem takım, hem de bireysel performansları gelişen bir oyuncu grubu var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

Jorge Jesus da futbol hayatımıza etkileyici bir şekilde girerek, haklı övgüler aldı. Buraya kadar her şey tamam.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

Bardağın boş tarafına gelince… Öncelikle savunmayı ileride kuran Fenerbahçe'nin defansın arasına ve arkasına adam kaçırmak gibi bir yumuşak karnı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

Kim Min-Jae'nin hızı bu yüzden çok önemliydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

Şu ana kadar neredeyse hiç katkı veremeyen Luan Peres 6.5 milyon, Joao Pedro ise 4.5 milyon euro'ya alındı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

Fiyat-Fayda dengesi felaket!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

İrfan Can Eğribayat geride kalan süreçte ciddi şekilde sallanan Altay için alternatif olamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

Oysa kalede rekabet şarttı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

Sakatların uzun süredir iyileşmemesi de soru işareti. Ne yalan söyleyeyim kaleci antrenörü ve sağlık ekibinin yeterliliği konusunda şüphelerim var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

Son olarak Jesus'un her büyük hoca gibi zaman zaman "ben yaptım oldu" tarzı tercihlerde bulunması da hesaba katılmalı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

Son maça Crespo yerine Zajc ile başlamak, Arda'yı oyuna çok geç almak, sakatlıktan kötü dönen Rossi'de ısrar etmek hep bu yaklaşımın sonucu.

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