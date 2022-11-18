FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçeli iki isim için olay sözler!

ENDER BİLGİN - LİDERKEN UYARMAK GEREK
Fenerbahçe ve Jesus üç aylık periyodu lig ve Avrupa'da 25 maç yapıp, her iki cepheyi de liderlik koltuğuna oturarak tamamladı.
ENDER BİLGİN - LİDERKEN UYARMAK GEREK
Fenerbahçe ve Jesus üç aylık periyodu lig ve Avrupa'da 25 maç yapıp, her iki cepheyi de liderlik koltuğuna oturarak tamamladı.
Bütün istatistikler etkileyici. Sistemi oturmuş, hem takım, hem de bireysel performansları gelişen bir oyuncu grubu var.
Jorge Jesus da futbol hayatımıza etkileyici bir şekilde girerek, haklı övgüler aldı. Buraya kadar her şey tamam.
Bardağın boş tarafına gelince… Öncelikle savunmayı ileride kuran Fenerbahçe'nin defansın arasına ve arkasına adam kaçırmak gibi bir yumuşak karnı var.
Kim Min-Jae'nin hızı bu yüzden çok önemliydi.
Şu ana kadar neredeyse hiç katkı veremeyen Luan Peres 6.5 milyon, Joao Pedro ise 4.5 milyon euro'ya alındı.
Fiyat-Fayda dengesi felaket!
İrfan Can Eğribayat geride kalan süreçte ciddi şekilde sallanan Altay için alternatif olamadı.
Oysa kalede rekabet şarttı.
Sakatların uzun süredir iyileşmemesi de soru işareti. Ne yalan söyleyeyim kaleci antrenörü ve sağlık ekibinin yeterliliği konusunda şüphelerim var.
Son olarak Jesus'un her büyük hoca gibi zaman zaman "ben yaptım oldu" tarzı tercihlerde bulunması da hesaba katılmalı.
Son maça Crespo yerine Zajc ile başlamak, Arda'yı oyuna çok geç almak, sakatlıktan kötü dönen Rossi'de ısrar etmek hep bu yaklaşımın sonucu.
Velhasıl Fenerbahçe iyi gidiyor ama daha ortada kazanılmış bir şey yok. Bardağın boş tarafını da doldurmak, liderken önlem almak gerek.