Barça’nın gözü Arda Güler’de

Fenerbahçe'nın Türk futboluna armağan ettiği, Emre Belözoğlu, Sergen Yalçın gibi efsanelerin "Bizden iyi" dediği Arda Güler'e dünya devi Barcelona kanca attı. Katalan temsilcisinin 17 yaşındaki futbolcuyu devre arasında değil sezon sonunda istediği belirtildi. Barça yüklü bir teklif ile sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak. Fenerbahçe ise resmi teklifi bekliyor. Türk futbol tarihinin bonservis rekoru kırılacak.
Fenerbahçe'nın Türk futboluna armağan ettiği, Emre Belözoğlu, Sergen Yalçın gibi efsanelerin "Bizden iyi" dediği Arda Güler'e dünya devi Barcelona kanca attı. Katalan temsilcisinin 17 yaşındaki futbolcuyu devre arasında değil sezon sonunda istediği belirtildi. Barça yüklü bir teklif ile sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak. Fenerbahçe ise resmi teklifi bekliyor. Türk futbol tarihinin bonservis rekoru kırılacak.