Serdar Almanya’ya

Fenerbahçe'de performansı yeterli bulunmayan Serdar Dursun ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Tecrübeli forvet oyuncusuna Almanya'dan teklifler var. Stuttgart'ın ardından Köln'ün de 31 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak istediği öğrenildi. Fenerbahçe ile 48 maçta 17 gol attı, 6 asist yaptı.
Fenerbahçe'de performansı yeterli bulunmayan Serdar Dursun ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Tecrübeli forvet oyuncusuna Almanya'dan teklifler var. Stuttgart'ın ardından Köln'ün de 31 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak istediği öğrenildi. Fenerbahçe ile 48 maçta 17 gol attı, 6 asist yaptı.