Rossi’yi 8 milyona vermediler

Fenerbahçe sezon başında Diego Rossi'nin bonservisini almıştı. Güney Amerika'da ciddi bir pazarı olan Uruguaylı yıldıza Flamengo kanca attı. 24 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ayırdılar. Ancak, piyasa değeri bu rakamın çok üzerinde olduğu için sarı-lacivertliler "Hayır" yanıtını verdi. Rakam düşük bulundu.
Fenerbahçesezon başında Diego Rossi'nin bonservisini almıştı. Güney Amerika'da ciddi bir pazarı olan Uruguaylı yıldıza Flamengo kanca attı. 24 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ayırdılar. Ancak, piyasa değeri bu rakamın çok üzerinde olduğu için sarı-lacivertliler "Hayır" yanıtını verdi. Rakam düşük bulundu.