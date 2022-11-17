Kupa yara saracak

DünyaKupası arası Fenerbahçe'nin imdadına yetişti. Özellikle son haftalarda artan sakatlıklar yüzünden teknik direktör Jorge Jesus'un elindeki oyuncu havuzu daralmıştı. 40 günlük arada sarı- lacivertli ekibin sakat futbolcularının tedavi süreci tamamlanacak. Kuvvetlendirme antrenmanlarıyla birlikte sahalara dönüş yapacaklar. Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Emre Mor kupa sonrasına hazır olacak. Böylece teknik direktör Jorge Jesus yeniden geniş kadrosuna kavuşacak. Rakiplerinin akıllarını karıştıran rotasyonlu kadrosunu kullanacak.