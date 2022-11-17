Kırmızıyı unuttum!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımının yıldızı Arina Fedorovtseva, Rus basınına konuştu. 18 yaşındaki oyuncu "Fenerbahçe- Galatasaray gerilimi korkunç seviyede. Size bir sır vereyim, bu rekabeti tatmadan önce en sevdiğim renk kırmızıydı. Ama kırmızı Galatasaray'dır. O yüzden kırmızıdan vazgeçtim" dedi. Türkiye'de çok sayıda evlilik teklifi aldığını da belirtti.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımının yıldızı Arina Fedorovtseva, Rus basınına konuştu. 18 yaşındaki oyuncu "Fenerbahçe- Galatasaray gerilimi korkunç seviyede. Size bir sır vereyim, bu rekabeti tatmadan önce en sevdiğim renk kırmızıydı. Ama kırmızı Galatasaray'dır. O yüzden kırmızıdan vazgeçtim" dedi. Türkiye'de çok sayıda evlilik teklifi aldığını da belirtti.