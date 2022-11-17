King düzenli çalışıyor

Sezona etkili bir başlangıç yapan Joshua King ardından sakatlanmıştı. Sadece 3 maç oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik katkı vermişti. Avrupa Ligi'nde de Austria Wien ağlarını havalandırmıştı. Dünya Kupası arası sonrasına yetiştirilmeye çalışılıyor. King bu uzun arada hem mental hem de fiziksel olarak güçleniyor. Dönüşü bekleniyor.
Sezonaetkili bir başlangıç yapan Joshua King ardından sakatlanmıştı. Sadece 3 maç oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik katkı vermişti. Avrupa Ligi'nde de Austria Wien ağlarını havalandırmıştı. Dünya Kupası arası sonrasına yetiştirilmeye çalışılıyor. King bu uzun arada hem mental hem de fiziksel olarak güçleniyor. Dönüşü bekleniyor.