Kapadokya keyfi yaptı

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres, Dünya Kupası arasında Türkiye'den ayrılmadı. Tüm takımın izinli olduğu şu günlerde Brezilyalı savunma oyuncusu soluğu Kapadokya'da aldı. Tarihi güzelliklere hayran kalan Peres bir yandan çalışmalarını da sürdürüyor. Kendisi için hazırlanan özel program dahilinde idmanlarına devam ediyor.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres, Dünya Kupası arasında Türkiye'den ayrılmadı. Tüm takımın izinli olduğu şu günlerde Brezilyalı savunma oyuncusu soluğu Kapadokya'da aldı. Tarihi güzelliklere hayran kalan Peres bir yandan çalışmalarını da sürdürüyor. Kendisi için hazırlanan özel program dahilinde idmanlarına devam ediyor.