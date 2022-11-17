FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

Fenerbahçe'de bu sezon en dikkat çekici performans sergileyen isimlerden biri de 17 yaşındaki Arda Güler oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon en dikkat çekici performans sergileyen isimlerden biri de 17 yaşındaki Arda Güler oldu.
Süre aldığı maçlarda skora yaptığı katkıyla dikkat çeken genç futbolcunun bonservisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Geleceğin büyük yıldızı Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'si Gençlerbirliği'nin elinde bulunuyor.
Fenerbahçe, Ankara ekibine bu paya karşılık Bruma'yı önermeyi planlıyor.
Pazarlıkların gidişatına göre Lemos, Burak Kapacak ve Tiago Çukur'un da takasta kullanılabileceği konuşuluyor.
Başkan Ali Koç bu konuyla bizzat ilgileniyor.
ARDA GÜLER KİMDİR?
25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
2019'un şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
Genç futbolcu, 2021'de Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 29 karşılaşmada 6 gol ve 6 asiste imzasını attı.
1.76 cm boyundaki Arda Güler, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...