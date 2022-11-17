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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezona damga vuran genç yeteneği Arda Güler'in bonservisi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun Gençlerbirliği'nde bulunan yüzde 20'lik bonservisine karşılık o ismi takasta önerebileceği bildirildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 08:15
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

Fenerbahçe'de bu sezon en dikkat çekici performans sergileyen isimlerden biri de 17 yaşındaki Arda Güler oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

Süre aldığı maçlarda skora yaptığı katkıyla dikkat çeken genç futbolcunun bonservisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

Geleceğin büyük yıldızı Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'si Gençlerbirliği'nin elinde bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

Fenerbahçe, Ankara ekibine bu paya karşılık Bruma'yı önermeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

Pazarlıkların gidişatına göre Lemos, Burak Kapacak ve Tiago Çukur'un da takasta kullanılabileceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

Başkan Ali Koç bu konuyla bizzat ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

2019'un şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

Genç futbolcu, 2021'de Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 29 karşılaşmada 6 gol ve 6 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in bonservisine takas formülü!

1.76 cm boyundaki Arda Güler, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor.

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