Emre Mor 2 hafta sonra hazır

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan isimlerden olan Emre Mor'un durumu netleşti. Sakatlığı sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan genç yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ligde 10 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Çalım gücüyle farkını gösterdi.
Sarı lacivertlilerdesakatlığı bulunanisimlerden olan EmreMor'un durumu netleşti.Sakatlığı sebebiyle MilliTakım kadrosundan çıkarılangenç yıldızın 2 hafta sahalardanuzak kalacağı belirtildi.Ligde 10 maçta 1 golattı, 1 de asist yaptı. Çalımgücüyle farkını gösterdi.