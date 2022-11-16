Serdar Aziz’e dev destek

Sarı-lacivertli taraftarlar, Giresunspor karşılaşmasında yaptığı 2 hatası da golle sonuçlanan Serdar Aziz'e desteğini sürdürüyor. Mücadele sonrasında tecrübeli stoperi alkışlayarak moral veren taraftarlar, sosyal medyadan da 32 yaşındaki futbolcuya mesajlar yolluyorlar. Ona olan güvenlerini dile getiriyorlar. Yıldız isim de onlara teşekkürlerini sundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Giresunspor karşılaşmasında yaptığı 2 hatası da golle sonuçlanan Serdar Aziz'e desteğini sürdürüyor. Mücadele sonrasında tecrübeli stoperi alkışlayarak moral veren taraftarlar, sosyal medyadan da 32 yaşındaki futbolcuya mesajlar yolluyorlar. Ona olan güvenlerini dile getiriyorlar. Yıldız isim de onlara teşekkürlerini sundu.