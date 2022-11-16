Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak flaş açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak flaş açıklamalarda bulundu.
Ekotürk TV'ye konuşan Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:
"BALOTELI BEDAVA GELİRSE ALIRIZ"
"Şu anda transfer dönemi değil. Balotelli misyonu tamamlamıştı Adana Demirspor'da. O yüzden izin verdim ayrılmasına. Şimdi orada sıkıntılar yaşıyor. Olmadı. Kulüple sorun yaşadı.
Mario'yla görüştük. Eğer bedava gelirsen seni alırım dedim. Ara transferde değil, sezon sonunda. Gündeme gelirse devre arasında bakarız." ifadelerini kullandı.
"GOMIS GÜNDEMİMİZDE YOK"
"Gomis'i severim. Çok kaliteli bir adam. Çok da severim ama gündemimizde yok."
"DZYUBA BİZDEN ÖNCE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞ"
"Dzyuba'nın yerine birini alacağız. Dzyuba çok değerli bir oyuncuydu. Zaten bizden önce Fenerbahçe ile görüşmüş, fiyatta anlaşamadıkları için almadılar sonra biz aldık."
Bazen uyum sağlamakta zorluk çekilebiliyor. Olmadı, olmayınca da oturduk anlaştık, gayet normal bunlar. Şimdiden gündeme getirmenin anlamı yok. Transfer dönemi değil. Görüştüklerimiz varsa da açık açık söylemeyiz."
"YUNUS AKGÜN GALATASARAY'DA OYNAMAZSA TALİP OLURUZ"
"Yunus umarım Galatasaray'da başarılı olur. Eğer oynatmazsa Galatasaray yine talip oluruz.
Bireysel olarak çok başarılı bir oyuncu. Biraz sabredin. Her oyuncu hata yapabilir. Galatasaray taraftarına sesleniyorum, Yunus Akgün'e sahip çıksınlar. Eğer orada oynamayacaksa talibiz."
"SAMET'E CİDDİ TEKLİFLER VAR"
"Samet Akaydın'a Trabzonspor'un ilgisi vardı geçen seneden. Samet'e ciddi teklifler var. Şu an erken.
Fiyatını bulduysa ve gittiğinde takımı zor durumda bırakmayacaksa olur. Ama şu anda gündemimizde yok."
Samet Akaydın bu sezon Süper Lig'de 13 maçta süre aldı.
28 yaşındaki stoper 1 gol kaydetti.
Samet'in Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.