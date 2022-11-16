Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

"DZYUBA BİZDEN ÖNCE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞ"

"Dzyuba'nın yerine birini alacağız. Dzyuba çok değerli bir oyuncuydu. Zaten bizden önce Fenerbahçe ile görüşmüş, fiyatta anlaşamadıkları için almadılar sonra biz aldık."