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Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sancak, adı Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydın'ın geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:06
Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak flaş açıklamalarda bulundu.

Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Ekotürk TV'ye konuşan Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

"BALOTELI BEDAVA GELİRSE ALIRIZ"

"Şu anda transfer dönemi değil. Balotelli misyonu tamamlamıştı Adana Demirspor'da. O yüzden izin verdim ayrılmasına. Şimdi orada sıkıntılar yaşıyor. Olmadı. Kulüple sorun yaşadı.

Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Mario'yla görüştük. Eğer bedava gelirsen seni alırım dedim. Ara transferde değil, sezon sonunda. Gündeme gelirse devre arasında bakarız." ifadelerini kullandı.

Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

"GOMIS GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Gomis'i severim. Çok kaliteli bir adam. Çok da severim ama gündemimizde yok."

Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

"DZYUBA BİZDEN ÖNCE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞ"

"Dzyuba'nın yerine birini alacağız. Dzyuba çok değerli bir oyuncuydu. Zaten bizden önce Fenerbahçe ile görüşmüş, fiyatta anlaşamadıkları için almadılar sonra biz aldık."

Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Bazen uyum sağlamakta zorluk çekilebiliyor. Olmadı, olmayınca da oturduk anlaştık, gayet normal bunlar. Şimdiden gündeme getirmenin anlamı yok. Transfer dönemi değil. Görüştüklerimiz varsa da açık açık söylemeyiz."

Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

"YUNUS AKGÜN GALATASARAY'DA OYNAMAZSA TALİP OLURUZ"

"Yunus umarım Galatasaray'da başarılı olur. Eğer oynatmazsa Galatasaray yine talip oluruz.

Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Bireysel olarak çok başarılı bir oyuncu. Biraz sabredin. Her oyuncu hata yapabilir. Galatasaray taraftarına sesleniyorum, Yunus Akgün'e sahip çıksınlar. Eğer orada oynamayacaksa talibiz."

Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

"SAMET'E CİDDİ TEKLİFLER VAR"

"Samet Akaydın'a Trabzonspor'un ilgisi vardı geçen seneden. Samet'e ciddi teklifler var. Şu an erken.

Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Fiyatını bulduysa ve gittiğinde takımı zor durumda bırakmayacaksa olur. Ama şu anda gündemimizde yok."

Samet Akaydın için resmi açıklama! Fenerbahçe...

Samet Akaydın bu sezon Süper Lig'de 13 maçta süre aldı.

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