F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Sarı-lacivertliler sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına girerek Joao Pedro'yu renklerine bağlamıştı.
Sarı-lacivertliler sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına girerek Joao Pedro'yu renklerine bağlamıştı.
Tecrübeli oyuncunun en büyük şanssızlığı sezona sakat girmesi oldu.
Dönüşü de uzayan 30 yaşındaki futbolcu bir türlü ritmini bulamadı.
Cagliari formasıyla müthiş maçlar çıkaran Joao Pedro aynı başarıyı sarı-lacivertli forma altında gerçekleştiremedi.
Süper Lig'de 2-0 kazannılan Kayserispor mücadelesinde 1 gol, 1 asist yaptı.
Diğer 9 maçta tabelaya etki edemedi.
Son Giresunspor maçında ise kırmızı gördü.
Avrupa Ligi'nde de AEK Larnaca ağlarını sarstı.
15 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.
Pedro hakkındaki karar teknik direktör Jorge Jesus'a bırakıldı.
Portekizli hoca kararını yönetime iletecek.
Giderse yerine mutlaka bir transfer gerçekleşecek.