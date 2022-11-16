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F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Sarı-lacivertliler sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına girerek Joao Pedro'yu renklerine bağlamıştı. 4 milyon 680 bin euro ödenerek önemli bir yatırım yapılan Brezilyalı hücumcu vasata dahi yaklaşamadı. Karar Jesus’a bırakıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Sarı-lacivertliler sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına girerek Joao Pedro'yu renklerine bağlamıştı.

F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Tecrübeli oyuncunun en büyük şanssızlığı sezona sakat girmesi oldu.

F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Dönüşü de uzayan 30 yaşındaki futbolcu bir türlü ritmini bulamadı.

F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Cagliari formasıyla müthiş maçlar çıkaran Joao Pedro aynı başarıyı sarı-lacivertli forma altında gerçekleştiremedi.

F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Süper Lig'de 2-0 kazannılan Kayserispor mücadelesinde 1 gol, 1 asist yaptı.

F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Diğer 9 maçta tabelaya etki edemedi.

F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Son Giresunspor maçında ise kırmızı gördü.

F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Avrupa Ligi'nde de AEK Larnaca ağlarını sarstı.

F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

15 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.

F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Pedro hakkındaki karar teknik direktör Jorge Jesus'a bırakıldı.

F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Portekizli hoca kararını yönetime iletecek.

F.Bahçe'de Pedro bilmecesi! Jesus'un kararı bekleniyor

Giderse yerine mutlaka bir transfer gerçekleşecek.

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