Ömer Faruk kayboluyor

Kanarya'dan olaylı şekilde ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın kariyeri kötüye doğru gidiyor. Büyük umutlarla Stuttgart'a giden 19 yaşındaki oyuncu burada beklediği süreleri bulamadı. Bundesliga 2. Lig takımı Magdeburg'a kiralandı. Ancak orada da sadece 4 maça çıktı. 68 dakika süre buldu. Türkiye'den isteyen takımlar var. Kariyerine nasıl bir yön vereceği merak ediliyor.
Kanarya'dan olaylı şekilde ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın kariyeri kötüye doğru gidiyor. Büyük umutlarla Stuttgart'a giden 19 yaşındaki oyuncu burada beklediği süreleri bulamadı. Bundesliga 2. Lig takımı Magdeburg'a kiralandı. Ancak orada da sadece 4 maça çıktı. 68 dakika süre buldu. Türkiye'den isteyen takımlar var. Kariyerine nasıl bir yön vereceği merak ediliyor.