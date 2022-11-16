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Ömer Faruk kayboluyor

Kanarya'dan olaylı şekilde ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın kariyeri kötüye doğru gidiyor. Büyük umutlarla Stuttgart'a giden 19 yaşındaki oyuncu burada beklediği süreleri bulamadı. Bundesliga 2. Lig takımı Magdeburg'a kiralandı. Ancak orada da sadece 4 maça çıktı. 68 dakika süre buldu. Türkiye'den isteyen takımlar var. Kariyerine nasıl bir yön vereceği merak ediliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Ömer Faruk kayboluyor
Kanarya'dan olaylı şekilde ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın kariyeri kötüye doğru gidiyor. Büyük umutlarla Stuttgart'a giden 19 yaşındaki oyuncu burada beklediği süreleri bulamadı. Bundesliga 2. Lig takımı Magdeburg'a kiralandı. Ancak orada da sadece 4 maça çıktı. 68 dakika süre buldu. Türkiye'den isteyen takımlar var. Kariyerine nasıl bir yön vereceği merak ediliyor.
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