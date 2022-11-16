Katar’a uğurlama

Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda ülkelerinin formasını giyerek Belçikalı Michy Batshuayi, Ekvadorlu Enner Valencia ve Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için bir görsel hazırladı. Sarı-lacivertliler, Katar'da hem ülkelerini hem de Fenerbahçe'yi temsil edecek oyuncularına başarı diledi. Kanarya, 3 oyuncusunun Katar'da geçireceği her gün için FIFA'dan 10'ar bin dolar alacak.
Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda ülkelerinin formasını giyerek Belçikalı Michy Batshuayi, Ekvadorlu Enner Valencia ve Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için bir görsel hazırladı. Sarı-lacivertliler, Katar'da hem ülkelerini hem de Fenerbahçe'yi temsil edecek oyuncularına başarı diledi. Kanarya, 3 oyuncusunun Katar'da geçireceği her gün için FIFA'dan 10'ar bin dolar alacak.