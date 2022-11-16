Kaan Fener’i istiyor

Teknik direktör Jorge Jesus, stoper istediğini belirtmişti. 8+3 kuralına uygun şekilde kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler yerli savunma oyuncularının peşine düştü. Fenerbahçe'nin ilk isteği Kaan Ayhan ancak kulübü Sassuolo'nun yıllardır süren olumsuz tavrı işi yokuşa sürüyor. Bu sebeple Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ön plana çıkıyor. Kanarya yine de Kaan'ın peşini bırakmaya niyetli değil. 28 yaşındaki stoper için pusuda bekliyorlar. Tecrübeli savunmacı da Sassuolo'nun tavrının kırılmasını umut ediyor. Türkiye'ye dönmesi halinde Jorge Jesus faktörünü de düşünerek Fenerbahçe forması giymek istediğini de belirtti.