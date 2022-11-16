Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Fenerbahçe'nin formda golcüsü ve 2022 Katar Dünya Kupası'nda rol alacak Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, bu sezon attığı gollerle takımını sırtlıyor. Valencia'nın bu formunun, Katar Dünya Kupası'nda da devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Valencia, Avrupa liglerinde Haaland ve Mbappe gibi yıldızlarla yarışıyor. Ekvadorlu golcünün rekor kırmasına 1 gol kaldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:29
Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Sarı-Lacivertliler'in gol makinesi yaptığı istatistikle Avrupa'nın önemli santraforlarını geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Sarı-Lacivertliler'in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 12 Süper Lig maçında 13 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız futbolcusu 4 de asiste imza attı. Tüm kulvarlarda ise 22 maçta 15 gol atarken 4 asiste imza attı.

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

AVRUPA'NIN YILDIZLARINI GEÇTİ
Takvim'in derlediği habere göre Valencia, ligde attığı gollerle, Avrupa'nın en golcü 4. oyuncusu konumunda...

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Valencia, Barcelona'nın yıldızı Lewandowski, PSG'li Mbappe ve Tottenhamlı Harry Kane'i geride bıraktı.

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Listenin ilk basamağında 13 maçta 18 gol atan Manchester City'ning olcüsü Erling Haaland yer alıyor. Orenburg forması giyen Vladimir Sychevov 15 maçta 14 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

3. basamakta ise Spartak Moskova'nın yıldızı Quincy Promes yer alıyor... Promes, 16 maçta 14 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

KARİYER REKORUNA 1 GOL KALDI
Valencia, 2017-2018 sezonunda Meksika'da Tigres forması giydiği dönemde 15 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Ekvadorlu yıldız, şimdiden 15 gole ulaştı, gözünü rekora dikti. 33 yaşındaki yıldız 1 gol daha atması durumunda kariyer rekoru kıracak.

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacak.

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

AVRUPA'NIN EN GOLCÜ 10 İSMİ

Erling Haaland (M City): 13 maç, 18 gol

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Vladimir Sychevoy (Orenburg): 15 maç, 14 gol

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Robert Lewandowski (Barcelona): 14 maç, 13 gol

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Kylian Mbappe (PSG): 14 maç, 12 gol

Fenerbahçeli Enner Valencia Haaland ve Mbappe ile yarışıyor! Rekora 1 gol kaldı

Christopher Nkunku (Leipzig): 15 maç, 12 gol

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