TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNDEN MEMNUN

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir Mert Müldür için yakın temaslar kurarken, ailecek Fenerbahçeli olan milli futbolcunun da ilgiden memnun olduğu öğrenildi.