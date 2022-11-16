Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler, stoper hattında yaşanan üst üste sakatlıklar nedeniyle ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda adı Kaan Ayhan ve Samet Akaydın gibi isimlerle anılan Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:57 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 15:07
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, rüya gibi bir sezon yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Süper Lig'deki başarılı performansını UEFA Avrupa Ligi'ne de taşıyan Kanarya, mücadele ettiği B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan tek olumsuzluk sık sık yaşanan sakatlıklar oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Sezon başından bu yana birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklar dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta Luan Peres'i sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, o tarihten bu yana Brezilyalı futbolcudan faydalanamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Saha çalışmalarına başlayan deneyimli futbolcunun Dünya Kupası sonrası takıma katılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

27 Ekim'de Rennes'i Ülker Stadı'nda ağırlayan Fenerbahçe, bir başka stoperi Gustavo Henrique'yi de bu mücadelede sakatlığa kurban verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Sakatlığı sonrası 4 maç kaçıran Gustavo Henrique'nin de Luan Peres gibi Dünya Kupası sonrası takıma katılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe, stoper hattında yaşanan sakatlıkların ardından ocak ayında ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

MERT MÜLDÜR DE LİSTEDE

Bu doğrultuda harekete geçen ve adı Kaan Ayhan ile Samet Akaydın gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin gündeminde Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Talihsiz bir sakatlık yaşayan Mert'in, Dünya Kupası arasında sahalara dönmesi öngörülüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNDEN MEMNUN

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir Mert Müldür için yakın temaslar kurarken, ailecek Fenerbahçeli olan milli futbolcunun da ilgiden memnun olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Sarı-lacivertli kulüp, Sassuolo ile resmi temaslara başlamaya hazırlanırken, bu transferi kış transfer döneminde bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Mert Müldür'ün Sassuolo ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

2019 yazında 4.75 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Serie A'da Juventus ile oynanan ilk hafta maçında ayak bileğinden sakatlık geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Kaan Ayhan ve Samet Akaydın derken...

Başarılı oyuncu, geçen sezon Sassuolo formasıyla 33 maça çıkmıştı.

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