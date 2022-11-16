Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Her ne kadar Altay Bayındır A Milli Takımımız'da, Szalai de Macaristan Milli Takımı'nda oynayacak olsalar da bu süre uzun olmayacak. 45 günlük ara da her iki isim de dinlenme fırsatı bulacak. Serdar Aziz de milli takımda olmadığı için tatiline başladı.