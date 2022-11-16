Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Giresunspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmışt. Sarı lacivertliler, Giresunspor maçından beklenmedik bir yenilgi alırken, yavaş yavaş detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kanarya'nın mağlubiyetinin perde arkasında, maç temposu olduğu ortaya çıkarken, alternatifsiz bölgeler de büyük önem taşıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:35
Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arası en çok savunma hattına yarayacak.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Ara öncesi son maçlarda Gustavo ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle alternatifsiz kalan savunma hattı çok etkilendi.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Hem Serdar Aziz hem de Attila Szalai mental ve fiziksel olarak yoruldu.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

4 günde bir maç temposunun yanında zorluk seviyesi yüksek maçların oynanması Giresunspor karşısındaki yenilgide etkili oldu.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

1-0 öndeyken Serdar Aziz'in basit hatalarıyla sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de bu durumun nedenleri ortaya kondu.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Daha önce yenilgi olmamasına rağmen İstanbulspor ve Rennes maçlarında Szalai de basit hatalar yaparak, gol yenmesine sebebiyet vermişti.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Benzer şekilde kaleci Altay Bayındır da bireysel hatalarla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Burada en önemli gerekçe alternatifsizlik olması oldu.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Savunmada Serdar Aziz ve Szalai'nin yedeğinin olmaması öne çıktı.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Kalede de Altay Bayındır'ın güçlü bir alternatifi bulunmuyor.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Teknik direktör Jorge Jesus da rotasyonlarda mecburen savunma hattına dokunamadı.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Milliyet'in haberine göre, Jesus basın toplantılarında da sık sık oyuncularının özellikle mental yorgunluklarına vurgu yaptı.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Altay Bayındır, Szalai ve Serdar Aziz dinlenme fırsatı bulamadı.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Bu sebeple gelen Dünya Kupası arası herkesi rahatlattı.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mağlubiyetinin detayları ortaya çıktı! Asıl sorun...

Her ne kadar Altay Bayındır A Milli Takımımız'da, Szalai de Macaristan Milli Takımı'nda oynayacak olsalar da bu süre uzun olmayacak. 45 günlük ara da her iki isim de dinlenme fırsatı bulacak. Serdar Aziz de milli takımda olmadığı için tatiline başladı.

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