Alioski kalabilir

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi Al-Ahli'den kiralamıştı. 30 yaşındaki futbolcunun performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, bonservisini de almayı planlıyor. Sezon sonunda Al-Ahli ile masaya oturulacak. Kanarya, Makedon sol bek için 2.5 milyon euro'luk bir kaynak ayırdı. Al-Ahli'nin de bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi Al-Ahli'den kiralamıştı. 30 yaşındaki futbolcunun performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, bonservisini de almayı planlıyor. Sezon sonunda Al-Ahli ile masaya oturulacak. Kanarya, Makedon sol bek için 2.5 milyon euro'luk bir kaynak ayırdı. Al-Ahli'nin de bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.