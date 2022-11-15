Potada rakip Bologna

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding bugün Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya gelecek. PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 22.30'da başlayacak. Geride kalan 3 haftada iki takım da 1'er galibiyet ve 2'şer yenilgi aldı.
FIBAKadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding bugün Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya gelecek. PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 22.30'da başlayacak. Geride kalan 3 haftada iki takım da 1'er galibiyet ve 2'şer yenilgi aldı.