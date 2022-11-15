Luan Peres bekleyişi

Sarı-lacivertli takımın Rennes ile oynadığı mücadelede sakatlanan Luan Peres sahalara dönemedi. Taraftarlar tecrübeli savunma oyuncusunun durumunu merak ediyor. Son olarak teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası arası dönüşünde Peres'in sağlıklı şekilde dönmesini beklediklerini ifade etti. Kesinlikle ameliyat olmayacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli takımın Rennes ile oynadığı mücadelede sakatlanan Luan Peres sahalara dönemedi. Taraftarlar tecrübeli savunma oyuncusunun durumunu merak ediyor. Son olarak teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası arası dönüşünde Peres'in sağlıklı şekilde dönmesini beklediklerini ifade etti. Kesinlikle ameliyat olmayacağını duyurdu.