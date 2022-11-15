Jesus derbisi!

Kanarya'yı devraldıktan sonra farkını ortaya koyan Jorge Jesus, camianın sevgilisi olmuştu. 68 yaşındaki çalıştırıcı ile Fenerbahçe 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Başkan Ali Koç ve yönetimi, usta hoca ile 3 sezonluk yeni kontrat düşünüyor. Güçlü bir rakipleri var: Brezilya Milli Takımı. Dünya Kupası sonrasında Tite görevini bırakacak. Brezilya Futbol Federasyonu, ülkede çok sevilen Jesus'u takımın başına getirmeyi planlıyor. Kanarya'nın Başakşehir'i yendiği mücadelenin ardından sözleşme konusu Jorge Jesus'a da sorulmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Mayıs sonuna kadar kontratım var. Bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum" cevabını vermişti.