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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Takımın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un savunmaya yönelik transfere büyük önem verdiği aktarılırken Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydın'ın yakın takibe aldığı aktarılıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına kadar oynanan bölümü lider kapatan Fenerbahçe, eksiklerini kapatmak için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Teknik direktör Jorge Jesus, savunma bölgesindeki oyuncu sayısının eksik olduğunu belirterek transfer istemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Sarı-lacivertli yönetim de bir an önce kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Savunmaya yerli bir takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, hızlı bir tarama yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Kaan Ayhan'ın maliyetini yüksek bulan yönetim, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ı gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Transfer komitesi kısa süre içinde Güney ekibiyle temas kuracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

DİKKATLİ BİR OYUNCU

Samet Akaydın'ın Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

28 yaşında, 1.90 boyundaki savunma oyuncusu hava toplarında çok etkili.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Yerden de kolay kolay geçit vermiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

En önemli özelliği sakar bir stoper olmaması.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Bu sezon 13 maçın tamamında oynadı. 3 sarı kart gördü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Hiç atılmadı. Yüzde 85 pas isabetiyle oynuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Hiç atılmadı. Yüzde 85 pas isabetiyle oynuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Tüm bu özellikleriyle Fenerbahçe onu renklerine katarak rotasyonu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus stoper istedi! Hedefte tecrübeli isim var

Samet Akaydın da kariyerinin bu bölümünde ayağına kadar şansı geri tepmek istemiyor.

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