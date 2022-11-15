Ferdi’ye yakın takip

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a kaybettiği maçı İnter ve Napoli scoutları da takip etmişti. Karşılaşmada meşin yuvarlağı 40 metre sürerek takımına penaltı kazandıran Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeye gelen İtalyan scoutlar, genç yıldıza hayran kalmıştı. Sezon sonunda teklif getirecekler.
Fenerbahçe'nin Giresunspor'a kaybettiği maçı İnter ve Napoli scoutları da takip etmişti. Karşılaşmada meşin yuvarlağı 40 metre sürerek takımına penaltı kazandıran Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeye gelen İtalyan scoutlar, genç yıldıza hayran kalmıştı. Sezon sonunda teklif getirecekler.