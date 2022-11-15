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Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de hakem Arda Kardeşler'e tepki büyüyor. Sarı-lacivertli yönetim, maçlarını art niyetli yönettiğini düşündüğü Kardeşler için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde girişimde bulunacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 11:07
Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

Kardeşler, mücadelenin 40. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro'yu ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermişti.

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

34 yaşındaki hakem, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin ilk yenilgisini aldığı Konyaspor maçında da Enner Valencia'ya direkt kırmızı kartla oyundan atmıştı.

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

YÖNETİM ARDA KARDEŞLER'İ ŞİKAYET EDECEK

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Giresunspor maçının hakemi Arda Kardeşler'i TFF'ye şikayet edecek.

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

TFF VE MHK'YA BAŞVURU YAPILACAK

34 yaşındaki hakemin maçlarını art niyetli yönettiğini düşünen sarı-lacivertliler, TFF ve MHK'ya başvuruda bulunacak.

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

Yönetim, bu sezon yönettiği iki Fenerbahçe maçında kendilerin kırmızı kart gösterdiği ve sarı-lacivertlilere kart standardını düşük seviyede tuttuğunu belirtiyor.

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

Ayrıca sarı-lacivertliler tarafından Giresunspor maçında rakip oyunculara kart konusunda daha imtiyazlı davranıldığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

JESUS DA TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Yine 1 kişi eksik kaldık. Bu sene ilginçtir ki 3'üncü kırmızı kartı gördük.

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

Ligde Valencia, Batshuayi'nin ardından Pedro kırmızı kart gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay.

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

Pedro'ya kırmızı kart gösteren hakem, Konyaspor maçında Valencia'ya kırmızı kartı göstermişti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

Fenerbahçe cephesi, önceki senelerde Arda Kardeşler'in kendi maçlarında rakiplere verilmesi gereken kartları çıkarmadığına inanıyor.

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

Arda Kardeşler, bu sezon Süper Lig'de 8 maç yönetti.

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!

Kardeşler bu maçlarda 29 kez sarı kart gösterirken, 2 kez de kırmızı kartına başvurdu.

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