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FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a mağlup oldu. Fotomaç yazarı Hakkı Yalçın karşılaşma sonrası Serdar Aziz'in performansını yorumladı. Yalçın, "Her futbolcu hata yapar ama hiçbir futbolcunun Serdar Aziz kadar figüranlara taş çıkartan sahte faullere yataklık yaptığını görmedim." ifadelerini kullandı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 10:01
FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Fotomaç yazarı Hakkı Yalçın bu karşılaşma sonrası Serdar Aziz'in performansı hakkında olay ifadeler kullandı. İşte o yazı;

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Sezon başından beri el üstünde tuttuğumuz Jorge Jesus'un, kaybedilen Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklama kendi fotoğrafını karalayan Jorge Jesus imzasıdır.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

"Maçı kaybetmemiz için bir kişi eksik kalmamız gerekiyordu!" Bunlar sportmenliğin gözünde karşılığı bulunmayacak aciz cümlelerdir.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Bir kişi eksik kalmanın bir takımı etkilemesini bu denli abartan bir teknik adamın, giderek ülkemizdeki teknik adamlara benzediğini düşünüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Jesus'un yapması gereken, 10 kişi de kalsan kazanmak ya da seni deviren bir rakibi kutlamaktır.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Çünkü ritmini tutturmuş Fenerbahçe gibi bir takımın karşısında şartlar ne olursa olsun galibiyete organize olmak bir alkışı gerektirir.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Ayrıca bu sonuçta rakibin kendi taktik anlayışına sadık kalması kadar Fenerbahçe'nin Serdar Aziz gibi bir oyuncuya sahip olmasının da etkisi de büyüktür ama bunu görmek için yürekli bir çift göz gerekir.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

"FİGURANLARA TAŞ ÇIKARTIR"

Her futbolcu hata yapar ama hiçbir futbolcunun Serdar Aziz kadar figüranlara taş çıkartan sahte faullere yataklık yaptığını görmedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Giresunspor maçının son dakikalarında köşe vuruşu öncesi kurşun yemiş gibi ensesini tutup kendini yere atan Serdar Aziz görüntüsüne iyi bakın. Hakemden penaltı dilenen biçare duruş.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Neredeyse her maçta en zalim faullerde bile Serdar Aziz resmi vardır da "takımını bu kadar küçük düşüren eylemlere hakkın yok Serdar" diyecek bir yönetici de ne yazık ki Fenerbahçe'de yoktur.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Not: Bu ülkede sportmenliğe çağrı da asla karşılığını bulamayan bir davettir.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Futbolun özel sahneleri de vardır. Galatasaraylı İcardi'nin Kerem Aktürkoğlu'na attırdığı gol gibi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Paylaşılan duyguların futbolda anlam bulmasının belgesidir bu gol. Kendine güvenle takipçilik arasındaki bağların nasıl sanata dönüştüğünün de resmi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Galatasaray'ın futbol olarak üst düzeye çıktığı bir haftada galibiyete adını yazdıran futbolcular bir yana Okan Buruk bir yana. Hakemler olsun, sosyal medyadaki troller olsun, düşmesi için fırsat kullanılan bir teknik adamın olağanüstü gösterisidir Başakşehir maçı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Hakkı Yalçın'dan olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..."

Başakşehir'in tarihinde bu denli bir girdaba sürüklendiği maç hatırlamıyorum. Kerek Aktürkoğlu'nha gelince, sezon başında yüzünden düşen parçaları toplamakla uğraşmaktan daha değerli futbolcu duruşu varsa o da topsuz alanda bile koşmaktır.

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