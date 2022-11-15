Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen ve zirvede yer alan Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'un geleceğine çevrildi.
BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE YARIŞA GİRDİ!
Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen ve zirvede yer alan Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'un geleceğine çevrildi.
BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE YARIŞA GİRDİ!
Sarı- Lacivertli ekiple sezon sonunda sözleşmesi bitecek Jesus ile ilgili Brezilya basınından çarpıcı bir değerlendirme geldi.
Brezilya'da çokça takip edilen UOL'nin köşe yazarlarından Renato Mauricio Prado, Tite'den sonra Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceğini öne sürdü.
Prado, Jorge Jesus'a davet gelmesi halinde Portekizli çalıştırıcının Brezilya Milli Takımı'na koşa koşa geleceğini söyledi.
ÖNCE ŞAMPİYONLUK...
Öte yandan Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Takvim Gazetesi köşe yazarı İlker Yağcıoğlu, Portekizli çalıştırıcının geleceği ile ilgili flaş tespitlerde bulundu.
Yağcıoğlu, "Ben Jesus'un başladığı işi yarım bırakacağını düşünmüyorum.
Bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp öyle ayrılmayı tercih edecektir.
Şu anda işler gayet yolunda.
Son maçta Jesus'un da söylediği gibi Fenerbahçe bir iş kazasına uğradı.
Dünya Kupası arasından sonra sakatların iyileşmesiyle Fenerbahçe yine güçlü oyunu ile lige dönecektir.
Sayın Ali Koç'un imkanlarını zorlayarak Jesus'un devam etmesini sağlayacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE BÖYLE AÇIKLAMIŞTI
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'a dair KAP açıklamasını şu şekilde yapmıştı:
"Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."
Öte yandan Jesus, yeni sözleşmeye dair de şu ifadeleri kullanmıştı:
"Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum."