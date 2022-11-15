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Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçip geçmeyeceği bir süredir Brezilya basınında konu olmuştu. Brezilyalı yorumcular, Tite'nin ardından Jesus'un, Sambacıların başına geçmek istediğini ifade etmişti. Konuya ilişkin Fenerbahçe efsanelerinden İlker Yağcıoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 16:33 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 16:58
Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen ve zirvede yer alan Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'un geleceğine çevrildi.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE YARIŞA GİRDİ!

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Sarı- Lacivertli ekiple sezon sonunda sözleşmesi bitecek Jesus ile ilgili Brezilya basınından çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Brezilya'da çokça takip edilen UOL'nin köşe yazarlarından Renato Mauricio Prado, Tite'den sonra Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceğini öne sürdü.

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Prado, Jorge Jesus'a davet gelmesi halinde Portekizli çalıştırıcının Brezilya Milli Takımı'na koşa koşa geleceğini söyledi.

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

ÖNCE ŞAMPİYONLUK...
Öte yandan Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Takvim Gazetesi köşe yazarı İlker Yağcıoğlu, Portekizli çalıştırıcının geleceği ile ilgili flaş tespitlerde bulundu.

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Yağcıoğlu, "Ben Jesus'un başladığı işi yarım bırakacağını düşünmüyorum.

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp öyle ayrılmayı tercih edecektir.

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Şu anda işler gayet yolunda.

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Son maçta Jesus'un da söylediği gibi Fenerbahçe bir iş kazasına uğradı.

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Dünya Kupası arasından sonra sakatların iyileşmesiyle Fenerbahçe yine güçlü oyunu ile lige dönecektir.

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Sayın Ali Koç'un imkanlarını zorlayarak Jesus'un devam etmesini sağlayacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

FENERBAHÇE BÖYLE AÇIKLAMIŞTI
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'a dair KAP açıklamasını şu şekilde yapmıştı:

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

"Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

Öte yandan Jesus, yeni sözleşmeye dair de şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe efsanesinden Jorge Jesus açıklaması! "Şampiyon yapıp..."

"Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum."

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