Haberler Fenerbahçe Taksim mesajı

Taksim mesajı

Taksim'de meydana gelen patlama ile ilgili Fenerbahçe'den de açıklama geldi... Sarı-lacivertliler, kulübün resmi hesaplarından, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" mesajını paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Taksim mesajı
Taksim'de meydana gelen patlama ile ilgili Fenerbahçe'den de açıklama geldi... Sarı-lacivertliler, kulübün resmi hesaplarından, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" mesajını paylaştı.
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