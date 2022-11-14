Taksim mesajı

Taksim'de meydana gelen patlama ile ilgili Fenerbahçe'den de açıklama geldi... Sarı-lacivertliler, kulübün resmi hesaplarından, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" mesajını paylaştı.
Taksim'de meydana gelen patlama ile ilgili Fenerbahçe'den de açıklama geldi... Sarı-lacivertliler, kulübün resmi hesaplarından, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" mesajını paylaştı.