Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de devre arasındaki transfer planı belirlemiş durumda.
Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de devre arasındaki transfer planı belirlemiş durumda.
Sarı-Lacivertliler, ocak ayında bir oyuncu hariç futbolcu satmayı kesinlikle düşünmüyor.
Satılacak isim ise Miha Zajc...
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Slovenyalı oyuncuya yeni bir sözleşme teklifi yapılacak.
Akşam'ın haberine göre, 28 yaşındaki orta saha bu teklife olumsuz yanıt verirse gelecek tüm teklifler masaya yatırılacak.
Sarı-Lacivertli yönetim, başarılı orta saha oyuncusunu sezon sonunda bedava göndermek istemiyor.
GELECEK PARA TRANSFERE
İtalyan kulüpleri başarılı oyuncu ile yakından ilgileniyor.
Miha Zajc'ın ismi Türkiye'den Beşiktaş'la da anılıyor.
Başarılı orta saha oyuncusunun satışından gelecek para devre arasında yapılacak takviyeler için harcanacak.
28 yaşındaki oyuncunun transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
Fenerbahçe, 2019 yılında Empoli'ye Zajc'ın bonservisi için 3 milyon 500 bin euro ödemişti.
Sarı-Lacivertliler, bu rakamın yanı sıra İtalyan ekibine Salih Uçan'ı da bonservisiyle göndermişti.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994'te Slovenya'da doğan Miha Zajc, merkez orta saha pozisyonunda forma giyiyor.
Yıldız futbolcu, kariyerine Interblock U19 takımında başlamış; daha sonra NK Bravo, NK Celje, NK Olimpija, Empoli, Genoa gibi takımlarda oynamıştı.
Miha Zajc, Slovenya Milli Takımı ile 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.