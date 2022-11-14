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Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Sloven yıldızı Miha Zajc, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde ilk 11'in vazgeçilmez ismi olurken, bu sezon Jorge Jesus ile beraber kadrodaki yerini kaybetmişti. Miha Zajc'ın, süre aldığı dakikalarda da mutsuz olduğu gözle görülürken, sarı lacivertli yönetimden son karar çıktı. 2023 Haziran'da sona erecek sözleşmesi öncesi Fenerbahçe yönetimi, Miha Zajc ile görüşme gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:43
Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de devre arasındaki transfer planı belirlemiş durumda.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Sarı-Lacivertliler, ocak ayında bir oyuncu hariç futbolcu satmayı kesinlikle düşünmüyor.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Satılacak isim ise Miha Zajc...

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Slovenyalı oyuncuya yeni bir sözleşme teklifi yapılacak.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Akşam'ın haberine göre, 28 yaşındaki orta saha bu teklife olumsuz yanıt verirse gelecek tüm teklifler masaya yatırılacak.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Sarı-Lacivertli yönetim, başarılı orta saha oyuncusunu sezon sonunda bedava göndermek istemiyor.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

GELECEK PARA TRANSFERE
İtalyan kulüpleri başarılı oyuncu ile yakından ilgileniyor.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Miha Zajc'ın ismi Türkiye'den Beşiktaş'la da anılıyor.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Başarılı orta saha oyuncusunun satışından gelecek para devre arasında yapılacak takviyeler için harcanacak.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

28 yaşındaki oyuncunun transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Fenerbahçe, 2019 yılında Empoli'ye Zajc'ın bonservisi için 3 milyon 500 bin euro ödemişti.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Sarı-Lacivertliler, bu rakamın yanı sıra İtalyan ekibine Salih Uçan'ı da bonservisiyle göndermişti.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994'te Slovenya'da doğan Miha Zajc, merkez orta saha pozisyonunda forma giyiyor.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Yıldız futbolcu, kariyerine Interblock U19 takımında başlamış; daha sonra NK Bravo, NK Celje, NK Olimpija, Empoli, Genoa gibi takımlarda oynamıştı.

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimin kararı belli oldu!

Miha Zajc, Slovenya Milli Takımı ile 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.

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