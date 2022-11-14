Koç’tan teşekkür

Giresun yenilgisi sonrası Jesus ve başkan Koç soyunma odasında futbolculara moral verdi... Portekizli çalıştırıcı, "Futbolda bugünkü gibi şeyler yaşanabiliyor, siz bundan çok daha iyi olduğunuzu herkese gösterdiniz. Arada iyi dinlenin, sonrasında çok çalışıp herkesi alıştırdığınız seviyede devam edeceğiz" derken, Koç'un, "Hepinize çok teşekkür ediyorum, bu ekip bu sezon bize büyük mutluluklar yaşattı, bundan sonra da yaşatmaya devam edecek. Ligde lideriz, Avrupa Ligi'nde lider ve son 16'dayız. Bugünkü gibi yol kazaları olacaktır. Ben bu takıma güveniyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.