Haberler Fenerbahçe Joao Pedro: Üzgünüm!..

Joao Pedro: Üzgünüm!..

Giresun maçında henüz 40. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gören Joao Pedro, özür açıklaması yaptı. İnstagram hesabından paylaşım yapan Pedro, "Takımımı yalnız bıraktığım için üzgünüm. Bu kötü günün sorumluluğu bana ait ve bunu unutmayacağım. Bu negatif bir an ama beni düşürmesine izin vermem. Kolay kolay pes etmem. Asla vazgeçmeyeceğimden emin olabilirsiniz" dedi... 30 yaşındaki forvet, forma giydiği 15 maçta 2 gol+1 asist üretebildi. Hayal kırıklığı yaşattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Joao Pedro: Üzgünüm!..
Giresun maçında henüz 40. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gören Joao Pedro, özür açıklaması yaptı. İnstagram hesabından paylaşım yapan Pedro, "Takımımı yalnız bıraktığım için üzgünüm. Bu kötü günün sorumluluğu bana ait ve bunu unutmayacağım. Bu negatif bir an ama beni düşürmesine izin vermem. Kolay kolay pes etmem. Asla vazgeçmeyeceğimden emin olabilirsiniz" dedi... 30 yaşındaki forvet, forma giydiği 15 maçta 2 gol+1 asist üretebildi. Hayal kırıklığı yaşattı.
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