İspanyollar ile 2 maç

Kanarya, lige verilen arada Rayo Vallecano ve Villarreal ile özel maç yapacak. Vallecano, sarı-lacivertli takım ile 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. Villarreal de 3 Aralık'ta yine Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını duyurdu.
Kanarya, lige verilen arada Rayo Vallecano ve Villarreal ile özel maç yapacak. Vallecano, sarı-lacivertli takım ile 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. Villarreal de 3 Aralık'ta yine Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını duyurdu.