Haberler Fenerbahçe İspanyollar ile 2 maç

İspanyollar ile 2 maç

Kanarya, lige verilen arada Rayo Vallecano ve Villarreal ile özel maç yapacak. Vallecano, sarı-lacivertli takım ile 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. Villarreal de 3 Aralık'ta yine Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
İspanyollar ile 2 maç
Kanarya, lige verilen arada Rayo Vallecano ve Villarreal ile özel maç yapacak. Vallecano, sarı-lacivertli takım ile 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. Villarreal de 3 Aralık'ta yine Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını duyurdu.
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