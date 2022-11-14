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Hakemlere ilk sitem

'3. kırmızı' Jesus'u bile kızdırdı: "Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay!"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Hakemlere ilk sitem
Hakemler hakkında konuşmayı sevmediğini sezon başında söyleyen Jorge Jesus, Giresun maçının ardından ilk kez sitemde bulundu... "Bize çok kolay kart gösteriliyor" vurgusu yapan Portekizli hoca, "İlginçtir, bu sezon 3. kırmızı kartımız... Batshuayi, Valencia ve şimdi Pedro. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugünkü kırmızı kartı gösteren hakem, Valencia'ya kırmızı gösterenle aynı hakemdi" sözleri ile Arda Kardeşler'i üstü kapalı eleştirdi. İfadelerin ölçülü olması ise dikkat çekti... Kanarya, on kişi kaldığı maçlarda Sivas'ı yenmeyi başarırken, Konyaspor ve Giresun'a mağlup oldu.
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