Hakemlere ilk sitem

Hakemler hakkında konuşmayı sevmediğini sezon başında söyleyen Jorge Jesus, Giresun maçının ardından ilk kez sitemde bulundu... "Bize çok kolay kart gösteriliyor" vurgusu yapan Portekizli hoca, "İlginçtir, bu sezon 3. kırmızı kartımız... Batshuayi, Valencia ve şimdi Pedro. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugünkü kırmızı kartı gösteren hakem, Valencia'ya kırmızı gösterenle aynı hakemdi" sözleri ile Arda Kardeşler'i üstü kapalı eleştirdi. İfadelerin ölçülü olması ise dikkat çekti... Kanarya, on kişi kaldığı maçlarda Sivas'ı yenmeyi başarırken, Konyaspor ve Giresun'a mağlup oldu.